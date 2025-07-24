В МИД России высказались о конфликте Таиланда и Камбоджи

Захарова: МИД призывает Таиланд и Камбоджу к сдержанности

Министерство иностранных дел (МИД) России призывает Таиланд и Камбоджу к сдержанности на фоне эскалации конфликта между государствами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Российская сторона выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и призывает стороны к сдержанности и налаживанию диалога с целью урегулирования таиландско-камбоджийских противоречий мирными средствами», — сообщила дипломат.

Ранее Таиланд нанес удары шестью истребителями F-16 по расположениям батальонов сухопутных войск Камбоджи. После 20-минутной воздушной операции все шесть самолетов благополучно вернулись на базу.

Отношения двух стран накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине военнослужащие Таиланда.