Нечаев: Германия стремится похоронить «Северные потоки» вопреки интересам

Правительство Германии стремится похоронить проект газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вопреки собственным интересам. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат обратил внимание, что техническая возможность для восстановления газопроводов и использования уцелевшей нитки для прокачки российского газа существует, но немецкие власти хотят закрыть проект, в том числе путем распространения на него санкций Европейского союза (ЕС).

«Германский бизнес, депутаты, авторитетные земельные политики неоднократно ставили вопрос [о восстановлении] перед правительством ФРГ, призывая вернуться к прагматичному курсу и возобновить поставки российских энергоносителей, обеспечивавших высокую конкурентоспособность немецкой продукции на протяжении десятилетий», — заявил Нечаев, отметив, что немецкое правительство игнорирует запросы общественности.

Ранее правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о разработке месторождения природного газа у берегов острова Боркум в Северном море. Страна сможет получать из нового источника 13 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около 15 процентов от ее потребления или половину того объема, что могли бы обеспечить поставки уцелевшей после взрыва нитки газопровода «Северный поток-2».

Также власти Германии хотят изменить закон о внешней торговле таким образом, чтобы сделать невозможной покупку компании, управляющей газопроводом «Северный поток-2». Немецкие чиновники неоднократно опровергали слухи о возможности начала поставок по уцелевшей нитке газопровода, что регулярно предлагает Москва.