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15:48, 27 июня 2025Экономика

Будущее «Северного потока — 2» обеспокоило власти Германии

Reuters: В Германии хотят запретить возобновление работы «Северного потока — 2»
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Власти Германии задумались о том, как предотвратить эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил сервис TradingView со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, правительство ФРГ собирается внести соответствующие изменения в закон о внешней торговле. Предполагается, что поправки сделают невозможной покупку компании, управляющей этим газопроводом.

Ранее сообщалось, что в 18-й пакет санкций Европейского союза против России в числе прочих войдут ограничения на использование трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2».

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