Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:35, 2 июля 2025Экономика

Германия нашла нашла альтернативу «Северному потоку-2»

Германия и Нидерланды начнут добывать газ с месторождения в Северном море
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о разработке месторождения природного газа у берегов острова Боркум в Северном море. Об этом со ссылкой на слова министр экономики Катерины Райхе пишет Bloomberg.

Страна сможет получать из нового источника 13 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около 15 процентов от ее потребления или половину того объема, что могли бы обеспечить поставки уцелевшей после взрыва нитки газопровода «Северный поток-2». По словам Райхе, договор укрепит европейский газовый рынок.

Компания One-Dyas, которая будет работать с нидерландской платформы, получила разрешения на бурение от властей земли Нижняя Саксония еще год назад. Однако бывший министр экономики Роберт Хабек откладывал окончательное решение. Дело в том, что месторождение находится в охраняемой зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экологи опасаются, что добыча может нанести вред морской среде, а Хабек представлял партию зеленых. У нового правительства во главе с Фридрихом Мерцем не было такого сдерживающего фактора, кроме того, канцлер занимает жесткую позицию относительно потенциального возобновления сотрудничества с Россией в сфере энергоресурсов.

Тем не менее власти включили в проект требование использовать при разработке энергию морского ветряного парка, чтобы сократить выбросы углеводорода. Также One-Dyas пообещала остановить добычу сразу после того, как ситуация с поставками природного газа в ЕС нормализуется, чтобы проект не противоречил целям климатической нейтральности.

Ранее сообщалось, что власти Германии хотят изменить в закон о внешней торговле таким образом, чтобы сделать невозможной покупку компании, управляющей газопроводом «Северный поток-2». Немецкие чиновники неоднократно опровергали слухи о возможности начала поставок по уцелевшей нитке газопровода, что регулярно предлагает российская сторона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

    В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

    Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

    Зеленского нарекли Иудой по одной причине

    53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

    Захарова раскритиковала генсека ООН

    Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

    Зеленский объявил о деталях по снабжению Украины оружием США

    Германия нашла нашла альтернативу «Северному потоку-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости