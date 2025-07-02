Германия нашла нашла альтернативу «Северному потоку-2»

Германия и Нидерланды начнут добывать газ с месторождения в Северном море

Правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о разработке месторождения природного газа у берегов острова Боркум в Северном море. Об этом со ссылкой на слова министр экономики Катерины Райхе пишет Bloomberg.

Страна сможет получать из нового источника 13 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около 15 процентов от ее потребления или половину того объема, что могли бы обеспечить поставки уцелевшей после взрыва нитки газопровода «Северный поток-2». По словам Райхе, договор укрепит европейский газовый рынок.

Компания One-Dyas, которая будет работать с нидерландской платформы, получила разрешения на бурение от властей земли Нижняя Саксония еще год назад. Однако бывший министр экономики Роберт Хабек откладывал окончательное решение. Дело в том, что месторождение находится в охраняемой зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экологи опасаются, что добыча может нанести вред морской среде, а Хабек представлял партию зеленых. У нового правительства во главе с Фридрихом Мерцем не было такого сдерживающего фактора, кроме того, канцлер занимает жесткую позицию относительно потенциального возобновления сотрудничества с Россией в сфере энергоресурсов.

Тем не менее власти включили в проект требование использовать при разработке энергию морского ветряного парка, чтобы сократить выбросы углеводорода. Также One-Dyas пообещала остановить добычу сразу после того, как ситуация с поставками природного газа в ЕС нормализуется, чтобы проект не противоречил целям климатической нейтральности.

Ранее сообщалось, что власти Германии хотят изменить в закон о внешней торговле таким образом, чтобы сделать невозможной покупку компании, управляющей газопроводом «Северный поток-2». Немецкие чиновники неоднократно опровергали слухи о возможности начала поставок по уцелевшей нитке газопровода, что регулярно предлагает российская сторона.