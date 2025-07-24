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21:21, 24 июля 2025Наука и техника

В России заявили об отставании США в развитии беспилотных технологий

Историк войск ПВО Кнутов: США отстают в развитии беспилотных технологий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с РИА Новости заявил, что США отстают в развитии беспилотных технологий, которые сейчас совершенствуются колоссальными темпами.

Эксперт обратил внимание на успехи Украины в производстве дронов, отметив, что при этом технологически, как ни парадоксально, ей помогает Запад, в том числе Соединенные Штаты.

«Но эти поставки осуществляют компании, которые в развитии технологии намного опередили Пентагон. А вот военные США в значительной степени отстают от современных реалий», — добавил Кнутов.

Он пояснил, что современные FPV-дроны могут нанести серьезный ущерб базам НАТО, поскольку западные страны не имеют эффективных средств борьбы с ними. В случае вступления США в реальный конфликт предсказать его результаты будет сложно, заключил историк войск ПВО.

Ранее подобную мысль высказал американский журнал The National Interest (NI). Журналисты считают, что США отстают от уровня разработки и производства беспилотных летательных аппаратов в России. Отмечается, что нынешние производственные мощности Соединенных Штатов не способны даже приблизиться к цифрам производства беспилотников в России.

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