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01:39, 24 июля 2025Наука и техника

В США признали отставание от России в производстве беспилотников

NI: США отстают от уровня разработки и производства беспилотников в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США отстают от уровня разработки и производства беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

«Из-за ограниченных производственных мощностей и нехватки реалистичных учебных сценариев Соединённые Штаты отстают от своих противников в области технологий беспилотников», — пишет автор.

Отмечается, что нынешние производственные мощности Соединенных Штатов не способны даже приблизиться к цифрам производства беспилотников в России.

В мае обозреватель издания TWZ Оливер Паркен заметил, что созданный американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman подводный дрон Manta Ray оказался действительно огромным.

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