В санкциях ЕС против российской нефти увидели риски

TotalEnergies: Санкции против нефти из России повышают риски дефицита дизтоплива

Санкции, которые страны Евросоюза (ЕС) решили ввести против российской нефти и нефтепродуктов, произведенных из нее, повышают риски дефицита дизтоплива в регионе. Такую угрозу для рынка увидел глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне, его слова приводит РИА Новости.

Запрет импортировать из третьих стран продукты переработки российской нефти может усугубить проблемы в регионе, который, отказавшись от энергоресурсов из РФ, столкнулся с фундаментальной нехваткой дизеля. Сейчас основные поставки идут из Ближнего Востока и США, которые находятся далеко, и топливо в ЕС подорожало.

«Я бы сказал, что последнее решение Европейского союза, которое заключается в запрете любого импорта с нефтеперерабатывающих заводов даже за пределами России и нацелено на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, я думаю, в Индии или Турции, которые будут использовать российскую нефть для переработки в дизельное топливо, снова оказывает влияние, я бы сказал, увеличивает дефицит источников дизельного топлива для Европы», — пояснил Пуянне.

Постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, список ограничительных мер также включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

По данным Bloomberg, санкции ЕС против топлива, произведенного из российской нефти, вступят в силу не раньше января 2026 года. Эти рестрикции Брюсселя фактически запрещают один из основных способов обхода санкций в отношении поставок из РФ. Ранее крупные покупатели сырья, например Индия, могли перерабатывать нефть и продавать добытое топливо в Европу.