В Турции россиянин получил нож в спину в драке с соотечественниками

DHA: Россиянин умер после драки с двумя соотечественниками в Аланье

Россиянин умер в Аланье, Турция, после драки с двумя соотечественниками. Об этом сообщает DHA.

Уточняется, что гражданин России получил ножевое ранение в ходе драки в ночь на среду, 23 июля, в районе Махмутлар. «Между 35-летним гражданином РФ Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что свидетели драки вызвали экстренные службы, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на месте и госпитализировали, однако мужчина скончался.

Турецкие полицейские проанализировали записи с камер наблюдения и задержали двоих подозреваемых в их квартире. Начато расследование.

Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили членов экипажа атакованного сухогруза Eternity C. Как уточнило посольство США в Йемене, один из похищенных — гражданин России.