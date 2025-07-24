Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:02, 24 июля 2025Россия

Военкор раскрыл детали обучения бойцов уничтожению БПЛА

RT: Чемпионка России по практической стрельбе учит бойцов ВС РФ сбивать БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова обучает бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с земли, пикапов и КАМАЗов. Детали обучения солдат раскрыл военкор телеканала RT Максим аль-Тури, сюжет опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

Отмечается, что за время обучения российские бойцы используют 30 тысяч патронов. Интенсив проводится на Донбассе.

В завершении обучения военнослужащие стреляют по настоящим FPV-дронам.

«Наша задача — передать ребятам знания, чтобы они как можно быстрее научились работать грамотно с 12-ым калибром по летающим целям», — рассказала Тараносова.

Ранее один из командиров разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным Югра сообщил, что НАТО уличили в копировании тактик Российской армии при обучении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

    Туристов в Сочи и Адлере эвакуировали на подземную парковку после атаки БПЛА

    Работу ПВО услышали в Сириусе

    В Москве простятся с председателем Верховного суда

    Военкор раскрыл детали обучения бойцов уничтожению БПЛА

    Мужчин предупредили о последствиях отказа от секса после 50 лет

    Учительницу арестовали за секс со школьником

    Открыт неожиданный метод лечения разрушительной болезни памяти

    Депутат Рады заявил о желании Украины оттянуть переговоры с Россией

    В США признали отставание от России в производстве беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости