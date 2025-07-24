RT: Чемпионка России по практической стрельбе учит бойцов ВС РФ сбивать БПЛА

Чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова обучает бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с земли, пикапов и КАМАЗов. Детали обучения солдат раскрыл военкор телеканала RT Максим аль-Тури, сюжет опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

Отмечается, что за время обучения российские бойцы используют 30 тысяч патронов. Интенсив проводится на Донбассе.

В завершении обучения военнослужащие стреляют по настоящим FPV-дронам.

«Наша задача — передать ребятам знания, чтобы они как можно быстрее научились работать грамотно с 12-ым калибром по летающим целям», — рассказала Тараносова.

Ранее один из командиров разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным Югра сообщил, что НАТО уличили в копировании тактик Российской армии при обучении Вооруженных сил Украины (ВСУ).