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20:10, 24 июля 2025Мир

Вучич сделал заявление о крушении самолета в Амурской области

Вучич выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Амурской области
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом политик написал в аккаунте в социальной сети Х.

«От себя лично и от имени граждан Сербии я хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям тех, кто был в самолете, и всему народу России. В моменты непередаваемой скорби наши мысли с вами. Пусть покоятся с миром», — отметил глава государства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил соболезнования из-за крушения воздушного судна.

Утром в четверг, 24 июля, самолет Ан-24, следовавший рейсом ХабаровскБлаговещенскТында, потерпел крушение. Борт перестал выходить на связь во время захода на посадку. В сети также появились кадры, на которых видно, как воздушное судно идет на второй круг на крайне низкой высоте. Специалисты считают, что в этот момент могла произойти потеря управления.

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