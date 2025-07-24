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06:31, 24 июля 2025Наука и техника

За людьми научились следить через Wi-Fi

arXiv: Описан способ слежки за человеком с помощью сигнала Wi-Fi
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yuya Shino / Reuters

Итальянские ученые заявили, что с помощью Wi-Fi-сигнала можно наблюдать и отслеживать людей в помещении. Исследование опубликовано на портале электронных препринтов arXiv.

Специалисты разработали и описали способ создания биометрического идентификатора человека. Метод базируется на то, что человеческое тело может искажать сигналы Wi-Fi и препятствовать их распространению. С помощью нейросети эти искажения можно фиксировать и интерпретировать, таким образом следя за людьми.

В материале говорится, что их методика WhoFi обладает несколькими преимуществами по сравнению с обычными камерами наблюдения. Так, слежка через Wi-Fi работает даже при отсутствии освещения. Кроме того, Wi-Fi-сигналы хорошо проходят сквозь стены и полностью незаметны.

«Основная идея исследования заключается в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi в среде его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на пути», — подчеркнули авторы. По их словам, на основе этих данных можно сделать уникальный биометрический слепок человека.

Специалисты напомнили, что в 2020 году была изобретена похожая технология слежки за людьми, получившая название EyeFi. Однако она работала с точностью 75 процентов. Метод WhoFi якобы точен на 95,5 процентов.

В мае аналитик Никита Новиков назвал перегрев смартфона вероятным признаком слежки. По его словам, гаджеты могут перегреваться при запуске вредоносных программ.

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