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12:59, 24 июля 2025Мир

Захарова рассказала о пострадавших от санкционного беспредела европейцах

Захарова: Граждане ЕС страдают от санкционного беспредела в отношении России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Граждане стран Европейского союза (ЕС) в первую очередь страдают от санкций, которые ввели их власти в отношении России. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Маховик санкционного беспредела продолжает работать, они продолжают вводить против нашей страны все новые санкции. Сами европейцы уже запутались в своих многочисленных пакетах, рестрикциях, механизмах санкционных», — сказала она.

По словам Захаровой, последствия всех антироссийских ограничительных мер «испытывают на себе в первую очередь те, кто их вводит». Особенно пострадавшей стороной, отмечает дипломат, оказалась Германия, так как «недозагруженность производственных мощностей в этой стране сегодня на 5 процентов превышает показатели, характерные для состояния рецессии».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что у ЕС по части антироссийских санкций бьет фантазия через край, но Москва уже давно способна противостоять этому давлению.

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