В МИД высмеяли «самые жесткие» санкции ЕС против России

Грушко: Говоря о самых жестких санкциях против РФ, у ЕС бьет фантазия через край

У Европейского союза (ЕС) по части антироссийских санкций бьет фантазия через край, но Москва уже давно способна противостоять этому давлению. Так замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал намерение ЕС ввести «самые жесткие» ограничения с 2022 года, передает ТАСС.

«Что еще они могут придумать? Трудно сказать. Однако понятно, что по части санкций фантазия у ЕС бьет через край. Но Россия накопила уже достаточный опыт для того, чтобы иметь возможность противостоять этому давлению — как по части обеспечения интересов социального развития и экономики нашей страны, так и с точки зрения введения контрсанкций», — сыронизировал дипломат.

По мнению Грушко, самой жесткой санкцией, которую ввел Евросоюз, является «молчание ягнят» в связи с диверсиями на газопроводах «Северный поток».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. По утверждению дипломата, санкции затронут нефтяные доходы Москвы, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают стране в обходе ограничительных мер.