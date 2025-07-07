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22:28, 7 июля 2025Мир

В ЕС анонсировали введение против России «самых жестких» санкций за три года

МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Aurelien Morissard / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. С таким заявлением в эфире канала LCI выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — сообщил он.

Как утверждает Барро, санкции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.

Ранее стало известно, что трастовые фонды в Лихтенштейне парализовало из-за санкций ЕС в отношении России. По данным Financial Times, ряд фондов попали в санкционный список из-за предполагаемой связи с россиянами.

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