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18:32, 7 июля 2025Экономика

Европейские трастовые фонды столкнулись с кризисом из-за санкций против России

FT: Трастовые фонды в Лихтенштейне парализовало из-за санкций против РФ
Вячеслав Агапов

Фото: sanniely / Getty Images

Трастовые фонды в Лихтенштейне парализовало из-за санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. О кризисе, с которым столкнулись европейские финансовые организации сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, ряд фондов попали в санкционный список из-за предполагаемой связи с россиянами. После угрозы со стороны США ввести вторичные санкции Управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) поручило фидуциарам прекратить отношения с клиентами из России. Эту меру называют единственным подходящим средством контроля рисков.

Директоры трастовых фондов массово подали в отставку, оставив организации без руководства.

«Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — отмечает источник.

Правительство Лихтенштейна создало чрезвычайную оперативную группу для решения проблемы: сейчас в подвешенном состоянии находится порядка 350 организаций, а на этапе ранней ликвидации — еще 40, В общей сложности кризис может затронуть 800 фондов и подорвать статус Лихтенштейна как крупного финансового центра.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной возможного введения санкций является якобы нежелание российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.

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