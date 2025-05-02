Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 2 мая 2025Мир

В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

Bloomberg: Трамп рассматривает введение вторичных санкций против России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине. Однако, по информации агентства, в Вашингтоне еще не приняли решение по данному вопросу.

«Согласно проекту закона, эти санкции будут включать 500-процентные тарифы на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран», — говорится в публикации.

Ранее Трамп призвал Путина продемонстрировать приверженность миру. Он заявил, что у сторон конфликта «есть условия для заключения сделки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

    Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии

    Жители Одессы почтили память погибших в Доме профсоюзов

    Умер крупнейший советский ученый в области исследований мозга

    Солдата из ЛНР задержали по подозрению в расправе над сослуживцами

    Ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео

    В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

    Трамп пообещал обложить налогами Гарвард

    Шашлык обошелся россиянину почти в два миллиона рублей

    Власти Украины обвинили в продаже страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости