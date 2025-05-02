В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

Bloomberg: Трамп рассматривает введение вторичных санкций против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине. Однако, по информации агентства, в Вашингтоне еще не приняли решение по данному вопросу.

«Согласно проекту закона, эти санкции будут включать 500-процентные тарифы на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран», — говорится в публикации.

Ранее Трамп призвал Путина продемонстрировать приверженность миру. Он заявил, что у сторон конфликта «есть условия для заключения сделки».