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15:35, 24 июля 2025Бывший СССР

Залужный предрек окончание конфликта на Украине в 2034 году при одном условии

Залужный: Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, конфликт на Украине вступил в новую фазу — на истощение.

«Украина вступила в новую фазу. Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то она будет длиться еще ого-го. В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — заявил экс-главком.

Он также отметил, что конфликт «старого» образца завершился в конце 2023 года.

21 ноября Валерий Залужный объявил о начале Третьей мировой войны. По его мнению, это связано с тем, что у Украины много врагов. «Поэтому я считаю, что мировая война — добро пожаловать, она началась», — заключил посол.

Вот это да!
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