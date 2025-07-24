Зеленский на фоне протестов подготовил новый закон об антикоррупционных органах

Зеленский подготовил новый закон о НАБУ и САП

Владимир Зеленский на фоне протестов по всей стране подготовил новый закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов (...) Самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП», — говорится в публикации.

Он добавил, что планирует уже сегодня внести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП.