Женщина передала музею украденную 50 лет назад картину XVI века

В итальянский музей вернули картину, украденную оттуда 50 лет назад

Жительница британского графства Норфолк вернула итальянскому музею картину XVI века, украденную 50 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Полотно «Мадонна с младенцем» кисти художника Антонио Соларио, известного как Ло Дзингаро, было похищено из музея Беллуно в 1973 году. Барбара де Доза, чей покойный муж купил произведение искусства в том же году, долгое время отказывалась возвращать его, ссылаясь на то, что с их стороны сделка была добросовестной.

«Она могла бы оставить картину по британскому закону об исковой давности, но выбрала правильный путь», — заявил адвокат Кристофер Маринелло, который представлял интересы музея. После многолетних переговоров женщина согласилась безвозмездно передать шедевр.

Картина была обнаружена в 2017 году, когда де Доза попыталась продать ее через аукционный дом. Работа числилась в розыске Интерпола и итальянских карабинеров. Пандемия задержала возвращение на три года — британская полиция требовала дополнительные документы от итальянской стороны.

Мэр Беллуно Оскар Де Пеллегрин назвал возвращение картины «возвращением фрагмента истории и души города». Соларио, чьи работы также представлены в Лондонской Национальной галерее, создал эту Мадонну в начале XVI века. Музей приобрел ее в 1872 году.

Арт-детектив Маринелло, ранее вернувший украденного Матисса из Стокгольма, призвал общественность помочь в поиске других пропавших картин из Беллуно. Среди них — еще одна «Мадонна с младенцем» работы Плачидо Фабриса, написанная в XIX веке.

«Этот случай восстановил мою веру в человечество, — признался адвокат. — В эпоху, когда многие цепляются за украденное искусство, госпожа де Доза поступила иначе». Страховая компания Arte Generali покрыла расходы на транспортировку шедевра, хотя не была связана с этим делом.

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