Знакомый не поддался на уговоры россиянина взорвать электроподстанцию

Суд дал 18 лет воронежцу Белову за госизмену и попытку теракта на подстанции

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 21-летнего жителя Воронежа Александра Белова, собиравшегося взорвать электроподстанцию в городе. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Первые три года из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме. Он признан виновным в госизмене, приготовлении к совершению теракта, вовлечении в преступную деятельность и легализации денежных средств.

По версии следствия, в сентябре 2024 года Белов связался с украинским объединением «Легион "Свобода России"» (признана в России террористической и запрещена) и получил задание на сбор сведений о российских военных и их транспорте. За передачу этой информации воронежец получал вознаграждение.

Затем ему поручили совершить теракт на городской электроподстанции. Белов уговаривал знакомого пойти с ним на подрыв, но тот отказался.

Ранее сообщалось, что в Рязани ФСБ задержала уроженца Молдавии, который передавал украинской разведке данные о предприятии оборонно-промышленного комплекса и одном из подразделений российских вооруженных сил. Взамен ему обещали оказать содействие в выезде во Францию.