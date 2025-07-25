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11:45, 25 июля 2025Из жизни

11-летний мальчик поймал маленького чукучана и установил уникальный рекорд

В США 11-летний школьник поймал чукучана и установил уникальный рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brian Gratwicke / Wikimedia

В США 11-летний житель штата Арканзас поймал белого чукучана весом 500 граммов и установил первый рекорд штата по ловле этой рыбы. Об уникальном достижении школьника рассказывает Stuttgart Daily Leader.

Дэниел Бриджмон и его отец рыбачили недалеко от плотины Булл-Шолс на реке Уайт-Ривер 14 июля. Они хотели поймать форель, однако на крючок мальчику попалась совсем другая рыба. Отец школьника, Томас, рассказал, что чукучан оказал серьезное сопротивление, хотя и был довольно маленьким. «Сын сначала думал, что это кумжа. Но потом мы подплыли поближе и разглядели ее», — сказал мужчина.

Рыболовный инспектор района Джо Чилтон точно определил вид рыбы и официально подтвердил, что ранее рекордов по этому виду в Арканзасе не фиксировалось. Теперь Бриджмона официально признали первым обладателем высшего достижения в истории штата.

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Как пишет Stuttgart Daily Leader, новый рекорд особенно примечателен тем, что семья мальчика переехала в Арканзас из Техаса только в январе.

5 июля сообщалось, что 12-летний рыбак из Монтаны поймал большегубого чукучана весом более трех килограммов. Мальчик установил новый рекорд штата.

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