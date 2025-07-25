98-летний россиянин много лет мечтал о прыжке с парашютом и сделал это

98-летний житель Перми много лет мечтал о прыжке с парашютом и сделал это

Пенсионер из Перми много лет мечтал о прыжке с парашютом и наконец смог его сделать. Об исполнении его давней мечты сообщает KP.RU.

98-летнему россиянину, как отмечается, сделала такой оригинальный подарок семья. Он прыгал с самолета Ан-2, и вместе с ним был профессиональный парашютист — президент Федерации парашютного спорта Пермского края Александр Чернышов.

Утверждается, что сначала было свободное падение, а позже раскрылся и сам парашют. Пенсионер полностью доверился инструктору, так что в итоге они оба совершили мягкую посадку на поле местного аэродрома.

«С этого необычного прыжка самый максимальный возраст нашего тандем-пассажира — 98 лет. Здорово, что мечты сбываются в любом возрасте!» — заявили в парашютном центре.

Ранее спортсмен-экстремал Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 тысячи метров и поставил мировой рекорд. А вот 94-летний россиянин-экстремал Борис Графов полетал на самых высоких качелях в мире и попал на видео.