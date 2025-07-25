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20:43, 25 июля 2025Ценности

Аглая Тарасова показала фигуру в мини-платье

Актриса Аглая Тарасова показала фигуру в корсетном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская актриса Аглая Тарасова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 407 тысяч подписчиков.

Звезда фильма «Лед» предстала перед камерой в полный рост в корсетном мини-платье черного цвета с белым бюстгальтером с цветочной отделкой. Также она надела кожаную кепку, перчатки без пальцев и остроносые туфли на каблуках.

В подписи 31-летняя артистка указала, что данный образ получился в стиле американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес.

Ранее в июле российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в красном купальнике.

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