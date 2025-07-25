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15:09, 25 июля 2025Наука и техникаЭксклюзив

В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»

Колесник: Именем Кузнецова нужно назвать подлодку, если авианосец утилизируют
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Если авианосец «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, решат продать или утилизировать, то имя флотоводца уйти не должно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» депутат предложил назвать следующую атомную подводную лодку в честь военно-морского деятеля.

«Надводные корабли нужны. Но сейчас наши атомные подводные лодки могут в щепки разнести американский флот в считаные секунды, если дело дойдет до этого. По поводу "Адмирала Кузнецова", я думаю, решение [о работе, продаже или утилизации] должно принимать руководство Министерства обороны. "Адмирал Кузнецов" — это не атомный крейсер. Такие авианесущие крейсеры нужны. Но все-таки, если бы у него была энергетическая установка, ядерная, было бы, наверное, лучше. Потому что не надо тащить за собой танкеры для заправки», — отметил Колесник.

При этом депутат объяснил, что 40 лет — это небольшой срок для корабля.

«Я сам по образованию подводник. Адмирал Кузнецов — один из лучших флотоводцев времен Советского Союза. Сергей Георгиевич Горшков, Николай Герасимович Кузнецов — это те люди, которые создали советский флот, который считался одним из самых мощных в свое время. И сейчас наш флот равняется на тот уровень, и мы уже практически на него выходим по мощи нанесения ударов», — рассказал он.

Если вдруг решат его продать, то имя адмирала Кузнецова [следует] оставить. Я как подводник считаю, что нужно сделать атомную подводную лодку и дать ей имя адмирала Кузнецова. Сделать ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Имя адмирала Кузнецова уйти не должно

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могут продать или утилизировать. Специалист назвал ремонт корабля бессмысленным.

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