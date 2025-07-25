Ремонт «Адмирала Кузнецова» признали бессмысленным

Костин: В ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов» нет смысла

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, могут продать или утилизировать. Ремонт корабля признали бессмысленным, сообщил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин «Коммерсанту».

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал он.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 ввели в эксплуатацию в 1991 году. На корабле базировались различные самолеты и вертолеты. Кроме того, корабль нес 12 противокорабельных ракет П-700 комплекса «Гранит».

Ранее в июле «Известия» писали, что Минобороны России может отказаться от ремонта «Адмирала Кузнецова». Корабль находился на ремонте с 2017 года.