Автомобилистов в Москве предупредили об аномальной жаре

Дептранс Москвы предупредил водителей об аномальной жаре в ближайшие два дня

В ближайшие два дня, 25 и 26 июля, в Москве ожидается аномальная жара — воздух прогреется до плюс 30 градусов. Автомобилистам нужно соблюдать несколько правил в такую погоду, предупредил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Так, водителям порекомендовали брать воду и солнцезащитный крем в дорогу. Перед поездкой стоит сначала открыть двери и окна, чтобы выпустить из салона раскаленный воздух, и только потом включать кондиционер.

Кроме того, москвичам посоветовали не глушить двигатель машины сразу после парковки — так система охлаждения прослужит дольше. Ну и последний и самый важный совет — не оставлять детей и животных в машине даже на пару минут, так как это опасно для их жизни.

Ранее жителей столицы предупредили о 30-градусной жаре и призвали держаться в тени, под навесами или деревьями. Также москвичам советуют сделать выбор в пользу одежды светлых тонов и надеть головные уборы. В жаркую погоду следует пить много воды во избежание перегрева.