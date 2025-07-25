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08:48, 25 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

МЧС: 25 июля в Москве ожидается 30-градусная жара
Виктория Клабукова

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

В пятницу, 25 июля, в Москву придет сильная жара. Об этом извещает пресс-служба столичного управления МЧС.

Под конец рабочей недели в мегаполисе настанет жаркая погода. Столбики термометров в Москве могут подняться до отметки в плюс 30 градусов.

Горожан просят держаться в тени, под навесами или деревьями. Также москвичам советуют сделать выбор в пользу одежды светлых тонов и надеть головные уборы. В жаркую погоду следует пить много воды во избежание перегрева. В 30-градусную жару особое внимание стоит уделять требованиям пожарной безопасности, рекомендуется воздержаться от обращения с открытым огнем.

Улучшение погоды и перерыв в дождях ранее москвичам пообещала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, если в регионе установится переменная облачность, осадков не предвидится до вторника, 29 июля. Проливные дожди возобновятся в столице в начале августа. Предположительно, они начнутся с 4-5-го числа. В первой половине месяца может выпадать по 12-20 миллиметров осадков в сутки.

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