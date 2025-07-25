Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина на торгах опустилась ниже 115 тысяч долларов

Стоимость биткоина на торгах в пятницу, 25 июля, резко снизилась. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Торги открылись на отметке в 118 556 долларов. Позднее самая популярная криптовалюта подешевела на 2,4 процента. Ее стоимость опускалась ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля. На минимуме цена токена падала до 114 798 долларов. К моменту написания материала биткоин отыграл падение до уровня в 116 247 долларов.

14 числа стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в 120 тысяч долларов и установила новый исторический рекорд. На максимуме биткоин дорожал до 122,95 тысячи долларов. Позднее его стоимость скорректировалась до 121,94 тысячи долларов (плюс 3,48 процента к итогам предыдущего дня).

Ранее стало известно, что криптокошелек, который на протяжении 14 лет, с 2011 года, внезапно ожил. Неизвестный владелец перевел с него 3962 биткоина — более чем 468 миллионов долларов. Владелец криптовалюты приобрел ее, когда один биткоин стоил около 39 центов, и их общая сумма в переводе на доллары в тот момент составляла 1558 долларов. Неизвестно, кто является владельцем этого криптокошелька.