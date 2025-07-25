Неизвестный перевел забытые на 14 лет биткоины на сумму 468 миллионов долларов

Неизвестный перевел забытые на 14 лет биткоины на сумму 468 миллионов долларов

Криптокошелек, который на протяжении 14 лет — с 2011 года — никто не использовал, проявил активность. Его владелец перевел с него 3962 биткоина, что равняется сумме, превышающей 468 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки BitinfoCharts.

Владелец криптовалюты приобрел ее, когда один биткоин стоил около 39 центов, и их общая сумма в переводе на доллары в тот момент составляла 1558 долларов. Неизвестно, кто является владельцем этого криптокошелька.

Ранее стоимость биткоина на бирже Binance установила исторический рекорд, превысив отметку в 120 тысяч долларов.