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04:01, 25 июля 2025Экономика

Неизвестный перевел забытые на 14 лет биткоины на сумму 468 миллионов долларов

Неизвестный перевел забытые на 14 лет биткоины на сумму 468 миллионов долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Криптокошелек, который на протяжении 14 лет — с 2011 года — никто не использовал, проявил активность. Его владелец перевел с него 3962 биткоина, что равняется сумме, превышающей 468 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки BitinfoCharts.

Владелец криптовалюты приобрел ее, когда один биткоин стоил около 39 центов, и их общая сумма в переводе на доллары в тот момент составляла 1558 долларов. Неизвестно, кто является владельцем этого криптокошелька.

Ранее стоимость биткоина на бирже Binance установила исторический рекорд, превысив отметку в 120 тысяч долларов.

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