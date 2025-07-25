Фанаты украинского клуба скандировали оскорбления в адрес ЦСКА в матче Лиги конференций

Фанаты украинской «Александрии» оскорбляли ЦСКА в матче Лиги конференций

Фанаты украинского клуба «Александрия» из одноименного города (Кировоградская область) оскорбляли московский ЦСКА во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Александрия» проводила игру в Польше, встреча была домашней для украинцев. Болельщики хозяев, помимо оскорблений ЦСКА, скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Партизана». Кроме того, футболисты «Александрии» отказались о предматчевого рукопожатия с игроками сербского клуба.

Игра прошла в четверг, 24 июля. «Партизан» одержал выездную победу со счетом 2:0. Отличились Богдан Костич и Огнен Угрешич.

«Партизан» ранее принял участие в предсезонном турнире в Москве. Сербская команда проиграла столичным ЦСКА и «Динамо» с одинаковым счетом 1:3.