Глава САП отреагировал на закон против антикоррупционных ведомств Украины

Глава САП Клименко заявил, что выяснит причину появления закона против ведомства

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко сообщил, что будет разбираться, по какой причине был принят закон, отменяющий независимость САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он высказался об этом в интервью телеканалу «Общественное».

Руководитель САП пообещал разобрать «до молекул» все ситуации, события, высказывания, упреки и претензии в адрес органа.

«Мы воспроизведем хронологию событий по секундам и дадим этому всему анализ», — отметил Клименко.

Ранее стало известно, что руководителям подконтрольных офису президента Украины силовых структур дали указание сделать все возможное, чтобы «уничтожить влияние» НАБУ и САП. Источники издания «Украинская правда» рассказали, что в офисе Владимира Зеленского были совещания, на которых власти жаловались силовым структурам на отсутствие компромата на антикоррупционные органы.