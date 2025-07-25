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23:17, 25 июля 2025Бывший СССР

Глава САП отреагировал на закон против антикоррупционных ведомств Украины

Глава САП Клименко заявил, что выяснит причину появления закона против ведомства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко сообщил, что будет разбираться, по какой причине был принят закон, отменяющий независимость САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он высказался об этом в интервью телеканалу «Общественное».

Руководитель САП пообещал разобрать «до молекул» все ситуации, события, высказывания, упреки и претензии в адрес органа.

«Мы воспроизведем хронологию событий по секундам и дадим этому всему анализ», — отметил Клименко.

Ранее стало известно, что руководителям подконтрольных офису президента Украины силовых структур дали указание сделать все возможное, чтобы «уничтожить влияние» НАБУ и САП. Источники издания «Украинская правда» рассказали, что в офисе Владимира Зеленского были совещания, на которых власти жаловались силовым структурам на отсутствие компромата на антикоррупционные органы.

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