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15:06, 25 июля 2025Из жизни

Из отеля украли более 10 павлинов на тысячи долларов

В США из отеля украли более 10 дорогих павлинов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sreenivas Ananthakrishna / Unsplash

В США из исторического отеля Ryde исчезли более 10 павлинов. Как пишет NBC News, сотрудники подозревают, что дорогих птиц украли.

Персонал Ryde забеспокоился о павлинах после разговора с постояльцем. По его словам, он видел, как двое мужчин схватили одну из птиц, гуляющих на территории отеля, посадили ее в клетку и скрылись на пикапе. Сотрудники пересчитали павлинов: их осталось всего четыре.

Предполагаемый мотив кражи — деньги. Самец павлина оценивается в две тысячи долларов (156 тысяч рублей), самка — в одну тысячу долларов (78 тысяч рублей). Началось расследование.

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Владелец отеля купил павлинов 14 лет назад. С тех пор их количество увеличилось, и они стали визитной карточкой отеля, построенного в стиле ар-деко. Персонал подкармливал птиц остатками изысканных блюд из ресторана, и вскоре они привыкли к людям. Некоторые сотрудники даже давали павлинам имена. «Они действительно много значили для нас», — признался главный менеджер отеля.

Павлинов любили и постояльцы отеля. Многие неравнодушные люди начали звонить в Ryde и сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках птиц.

Ранее сообщалось, что в Индии вор ночью приготовил себе ужин на кухне отеля, после того как украл оттуда деньги. Задержать вора удалось при попытке новой кражи в другом районе города.

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