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14:41, 25 июля 2025Экономика

Матвиенко оценила решение Центробанка

Матвиенко назвала решение ЦБ снизить ключевую ставку хорошей новостью
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Решение Центрального банка РФ снизить ключевую ставку с 20 до 18 процентов — хорошая новость. Так оценила меры регулятора по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

В ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сенатор высказалась о прошедшем заседании ЦБ.

«Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором — Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20 процентов до 18 процентов. Это хорошая новость», — заявила она

Ранее Матвиенко предполагала, что до конца года ключевая ставка в России может снизиться более чем на один процент. Для этого в стране сложились все предпосылки: снижение инфляционного давления, укрепление рубля и ряд других факторов.

«Перспективу я оцениваю положительно. Мне кажется, сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки, причем, мне представляется, до конца года уже не на один процент, а такое поступательное», — пояснила Матвиенко.

ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 июля, снизил ключевую ставку на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Решение объяснили более быстрым, чем ожидалось, снижением инфляционного давления, в том числе устойчивого, и замедлением роста внутреннего спроса. В пресс-релизе подчеркивается, что экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

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