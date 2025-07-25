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16:52, 25 июля 2025Экономика

Набиуллина опровергла слухи о готовности крупных банков просить о господдержке

Набиуллина: Слухи о том, что банкам будет нужна господдержка, распускают нарочно
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Председатель Банка Россия Эльвира Набиуллина назвала ни на чем не основанными слухами сообщения об обсуждении обращения российских банков за господдержкой. Соответствующие заявления главы Банка России приводит ТАСС.

На прошлой неделе о том, что с запросом о помощи к Центробанку обратились как минимум три системно значимых банка, якобы полагающие, что в ближайшие 12 месяцев им может потребоваться вливание капитала, со ссылкой на свои источники писало агентство Bloomberg.

Набиуллина опровергла такую возможность, отметив, что кредитные организации «зарабатывают» и имеют запасы капитала, позволяющие им чувствовать себя уверенно. «Мне кажется, что просто кто-то нарочно нагнетает ситуацию», — считает она.

Глава ЦБ также заявила на пресс-конференции, посвященной сегодняшнему решению по поводу ключевой ставки, что не видит необходимости докапитализации крупных банков РФ из-за потенциального навеса «плохих» долгов. Набиуллина напомнила, что по итогам первого полугодия прибыль отечественного банковского сектора составила 1,7 триллиона рублей.

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