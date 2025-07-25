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11:19, 25 июля 2025Силовые структуры

Напавший с ножом на россиянина житель Афганистана попал на видео

В Омске житель Афганистана напал с ножом на мужчину, заступившегося за девушек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Омске житель Афганистана напал с ножом на мужчину, заступившегося за девушек. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как злоумышленник бегает с ножом по улице за мужчиной. Происходящее снимает девушка и спрашивает нападавшего, зачем он это делает. В какой-то момент преследователь догоняет мужчину и бьет его ножом, после чего пострадавшему удается убежать через дорогу. Сотрудники полиции задержали преступника. Далее на допросе он сознался, что ударил мужчину ножом и до этого у него произошел конфликт с девушками.

По данным следствия, ночью на улице Ленина иностранец настойчиво пытался познакомиться с девушками, но за них заступился случайный прохожий. После чего фигурант достал нож и напал на мужчину.

Сотрудники полиции задержали 22-летнего нападавшего, а 26-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что защищающаяся россиянка сломала охотничий нож напавшей на нее женщины.

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