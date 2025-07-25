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02:01, 25 июля 2025Из жизни

Насиловавшую школьника в роскошных отелях учительницу выпустили на свободу

TOI: Совратившую школьника учительницу из Индии выпустили на свободу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

В Индии суд города Мумбаи постановил выпустить под залог бывшую учительницу, которая совратила школьника и насиловала его в роскошных отелях. Об этом пишет The Times of India (TOI).

40-летнюю учительницу английского языка одной из лучших городских школ задержали 29 июня. Как рассказал пострадавший, женщина стала проявлять к нему интерес в конце 2023 года, когда ему было 16 лет, а в январе 2024-го начала открыто домогаться. Школьник отказывался от отношений, однако в итоге учительница убедила его сблизиться. После этого женщина много раз отвозила подростка в пятизвездочные отели в южной части Мумбаи и занималась с ним сексом.

24 июля суд постановил, что домогательства имели место, однако отношения между учительницей и учеником продолжились и после того, как ему исполнилось 17 лет. Кроме того, женщина к тому времени уже уволилась из школы. Сторона обвинения заявила, что, оказавшись на свободе, подсудимая может найти способы манипулировать и запугивать их клиента. Суд запретил бывшей учительница общаться с пострадавшим и свидетелями по делу.

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В свою очередь юристы женщины назвали обвинения «ложными, сфабрикованными и необоснованными». Кроме того, адвокаты индианки утверждают, что основания для ее ареста были написаны на языке маратхи, которого она не понимает, а это нарушает конституцию. Дата следующего судебного заседания не называется. Если женщину признают виновной по всем статьям, ей грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Аризона. По версии следствия, женщина неоднократно вступала в сексуальные отношения с учеником.

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