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10:04, 25 июля 2025Путешествия

Назван самый сильный паспорт мира в 2025 году

The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в мире
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alii Sher / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого полугодия 2025 года паспорт Сингапура в очередной раз назван самым сильным в мире. Обновленный рейтинг опубликовал сайт The Henley Passport Index.

Так, гражданам этой азиатской страны доступны безвизовые поездки в 193 государства. Вторую строчку разделили между собой Япония и Южная Корея (по 190 доступных стран у граждан каждой), а третью строчку заняли Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания (по 189 доступных стран).

Россия сохранила свои позиции и осталась на 46-й строчке вместе с Турцией (по 114 доступных стран).

В июле 2024 года Россия занимала 45-е место в рейтинге Henley Passport Index. Она также находилась на этой позиции с Турцией.

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