Суд огласил приговор собравшему бомбу по инструкции жителю Подмосковья

Суд дал 18 лет жителю Подмосковья Громову, готовившему теракт на железной дороге

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Подмосковья Михаила Громова, готовившего подрыв на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме. Мужчина признан виновным по статьям 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения террористической деятельности»), 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

Суд установил, что Громов с января по март 2024 года вступил в террористическую организацию, где прошел инструктаж по изготовлению взрывных устройств, чтобы совершить теракт на железной дороге. Он собрал бомбу, компоненты для которой забрал в тайнике и приобрел в магазине, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов 25 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество с военной разведкой Украины. Мужчина готовился к съемкам антироссийского фильма.