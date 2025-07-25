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10:55, 25 июля 2025Силовые структуры

Суд огласил приговор собравшему бомбу по инструкции жителю Подмосковья

Суд дал 18 лет жителю Подмосковья Громову, готовившему теракт на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Подмосковья Михаила Громова, готовившего подрыв на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме. Мужчина признан виновным по статьям 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения террористической деятельности»), 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

Суд установил, что Громов с января по март 2024 года вступил в террористическую организацию, где прошел инструктаж по изготовлению взрывных устройств, чтобы совершить теракт на железной дороге. Он собрал бомбу, компоненты для которой забрал в тайнике и приобрел в магазине, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов 25 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество с военной разведкой Украины. Мужчина готовился к съемкам антироссийского фильма.

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