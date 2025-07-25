Военный эксперт рассказал о запасах советского оружия у Камбоджи и Таиланда

Военный Матвийчук: Камбоджа закупала «Грады» для демонстрации силы

Обычно страны закупали реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» советского производства для демонстрации силы, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о запасах оружия у Камбоджи и Таиланда.

«Обычно их закупали для демонстрации силы, и они были в пределах 10, максимум 20 экземпляров. Это должно было, во-первых, пристегнуть руководство Камбоджи к политике бывшего Советского Союза, а во-вторых, всем показать, что они вооружены современной техникой. Думаю, у Таиланда что-то похожее есть, потому что мы торговали тогда со всеми более-менее государствами, которые освобождались от колониальных сил», — поделился эксперт.

Ранее стало известно, что Камбоджа использовала «Грады» советского производства в ходе ударов по Таиланду.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После это в ночь на 24 июля между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Также поступали сообщения о танковых боях и применении ракет.

