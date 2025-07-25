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21:12, 25 июля 2025Культура

Песни Пугачевой потребовали убрать из патриотических мероприятий

Глава ФПБК Бородин попросил убрать песни Пугачевой из патриотических мероприятий
Андрей Шеньшаков
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой с просьбой исключить все композиции уехавшей из России Аллы Пугачевой из патриотических мероприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, певица, покинувшая страну после начала специальной военной операции (СВО) дискредитировала себя в глазах россиян.

«Официально обратились с просьбой исключить песни Пугачевой из всех патриотических мероприятий, поскольку она себя дискредитировала. Ее позиция неоднозначна, мы имеем право поставить такой вопрос», — написал он.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность певца Валерия Меладзе.

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