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20:54, 25 июля 2025Экономика

Европарламент собрался ускорить процесс отказа ЕС от российского газа

Reuters: Европарламент решил сдвинуть отказ ЕС от российского газа на год вперед
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Депутаты Европарламента предложили поправки к инициативе об отказе стран Евросоюза от российского газа, которые предусматривают перенос срока вступления в силу запрета на год вперед. Об этом со ссылкой на документы сообщает Reuters.

В прошлом месяце Еврокомиссия внесла документ, предусматривающий окончание поставок газа из России к 1 января 2028 года. Однако евродепутаты хотели бы поэтапно отказаться от импорта энергоносителя уже к 1 января 2027 года, а начать с 2026-го.

Впрочем, дипломаты стран ЕС усомнились в том, что правительства поддержат такую инициативу, потому что даже имеющийся срок согласовать достаточно тяжело.

Тем не менее практика утверждений законопроекта такова, что непроходное требование могут использовать в качестве переговорного рычага для одобрения других мер. В том числе речь идет о штрафах для компаний, нарушающих запрет, вплоть до отзыва лицензий.

План Еврокомиссии, представленный в начале мая, предусматривает отказ от новых газовых контрактов с Россией и спотовых закупок уже в 2025 году, а к концу 2027-го — запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов.

Против инициативы выступают Венгрия и Словакия. В частности, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о немыслимости исполнения требований руководства Евросоюза об отказе от использования российских нефти и газа, поскольку экономика страны завязана на них.

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