Появились кадры из атакованного ВСУ второй день подряд Краснодарского края

Появились кадры из атакованного ВСУ второй день подряд Краснодарского края

В сети появились кадры из Краснодарского края, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют второй день подряд. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На видео запечатлены моменты двух мощных взрывов на Кубани. Запись, как утверждается, сделана в Славянске-на-Кубани.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 25 июля. В Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, два человека пострадали.

Ночью ранее под удар в Краснодарском крае попал город Сочи и прилегающая к нему федеральная территория Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. В результате атаки на южный регион России 13 человек пострадали, двое получили несовместимые с жизнью травмы.