Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 25 июля 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ второй день подряд Краснодарского края

Появились кадры из атакованного ВСУ второй день подряд Краснодарского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Краснодарского края, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют второй день подряд. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На видео запечатлены моменты двух мощных взрывов на Кубани. Запись, как утверждается, сделана в Славянске-на-Кубани.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 25 июля. В Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, два человека пострадали.

Ночью ранее под удар в Краснодарском крае попал город Сочи и прилегающая к нему федеральная территория Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. В результате атаки на южный регион России 13 человек пострадали, двое получили несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами

    Турист описал отсутствие россиян в Гватемале словами «они сюда точно не поедут»

    Создана таблетка для эффективного похудения без усилий

    В Москве взлетели цены на один тип жилья

    Парень нашел странного родственника в фотоальбоме и узнал страшную правду о своей семье

    Появились кадры из атакованного ВСУ второй день подряд Краснодарского края

    В Госдуме раскрыли судьбу отказавшихся от обмена пленных ВСУ

    В восьми российских аэропортах отменили временные ограничения

    Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

    Саша Барон Коэн показал новую внешность на фото топлес для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости