Появились подробности о ставших жертвами удара ВСУ по Сочи сотрудницах РЖД

Mash: У ставшей жертвой ВСУ сотрудницы РЖД накануне смерти был день рождения

У ставшей жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сочи сотрудницы РЖД накануне смерти был день рождения. Подробности об этом появились у Kub Mash в Telegram.

По информации издания, дочь россиянки уговаривала мать остаться на праздник дома, однако работающая начальницей поезда женщина отправилась в рейс. Позже на машину, в которой поездная бригада возвращалась со смены в Адлер, упали обломки беспилотника. В результате трое человек получили травмы ног, рук и живота. Их руководительницу и ее коллегу спасти не смогли.

Ранее в сети появились кадры с первыми минутами после падения обломков дрона на машину с сотрудниками РЖД. На кадрах видно двух женщин внутри автомобиля, одна из которых просила о помощи.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массированной атаке ВСУ. Согласно данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем семь дронов. Жертвами падения обломков на Авиационной улице стали две женщины. Кроме того, сообщалось об 11 пострадавших на федеральной территории Сириус, где под удар попала нефтебаза.

