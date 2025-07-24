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14:20, 24 июля 2025Россия

Первые минуты после попадания обломков дрона ВСУ в машину с людьми в Сочи сняли на видео

Опубликованы кадры первых минут после попадания дрона ВСУ в машину в Сочи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после попадания обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю с людьми в Сочи. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что внутри автомобиля, который получил повреждения из-за падения обломков, находятся две женщины — они серьезно ранены. «Помогите мне», — говорит одна из пострадавших. Обе женщины обездвижены, вокруг них собрались люди, которые пытаются оказать им первую помощь.

Две женщины, которые находились внутри автомобиля, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, не выжили. Они находились в автомобиле на улице Авиационной, где на них упали обломки беспилотника. В результате атаки на Сочи травмы получили 11 человек.

ВСУ ударили по Краснодарскому краю в ночь на четверг, 24 июля. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. В Сочи поврежден гаражный кооператив, разрушения после начавшегося там пожара сняли на видео.

ЖЗЛ
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