Появились подробности о смерти мальчика под завалами взорвавшейся в Саратове многоэтажки

Mash: Ставший жертвой обрушения дома в Саратове ребенок в момент взрыва гулял

Ребенок, ставший жертвой обрушения многоэтажки в Саратове, в момент взрыва газа гулял с матерью на улице. Подробности о смерти мальчика появились у Mash в Telegram.

Как выяснило издание, ребенок отбежал от родительницы, когда прогремел взрыв, и на него упала часть дома. Позже мальчика без признаков жизни нашли спасатели.

Ранее в сети появились кадры с моментом взрыва в доме. На них видно, как взрывная волна с огненной вспышкой моментально сносит несколько этажей здания.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. По последним данным, жертвами происшествия стали три человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, доставая из-под них выживших.