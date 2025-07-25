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13:42, 25 июля 2025Россия

Появились подробности о смерти мальчика под завалами взорвавшейся в Саратове многоэтажки

Mash: Ставший жертвой обрушения дома в Саратове ребенок в момент взрыва гулял
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Петрова / ТАСС

Ребенок, ставший жертвой обрушения многоэтажки в Саратове, в момент взрыва газа гулял с матерью на улице. Подробности о смерти мальчика появились у Mash в Telegram.

Как выяснило издание, ребенок отбежал от родительницы, когда прогремел взрыв, и на него упала часть дома. Позже мальчика без признаков жизни нашли спасатели.

Ранее в сети появились кадры с моментом взрыва в доме. На них видно, как взрывная волна с огненной вспышкой моментально сносит несколько этажей здания.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. По последним данным, жертвами происшествия стали три человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, доставая из-под них выживших.

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