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20:02, 25 июля 2025Экономика

Предсказано будущее рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

Эксперт «А101» Азизов: Снижение ставки ЦБ поможет расширению льготной ипотеки
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Снижение ключевой ставки Центробанком (ЦБ) позволит властям вернуться к решению о расширении льготных программ по ипотеке с господдержкой. Об этом заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний «А101» Рустам Азизов в разговоре с ТАСС.

Эксперт считает, что первостепенно власти могут задуматься о распространении программы семейной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет, а также о запуске других льготных целевых программ. «По моим оценкам, только расширение семейной ипотеки позволит улучшить жилищные условия порядка 100 тысяч российских семей», — убежден он. Кроме того, снижение ключевой ставки, согласно его мнению, является хорошим сигналом регулятора для рынка жилья и бизнеса, который нуждается в поддержке.

По словам Азизова, ключевая ставка в 18 процентов не позволит сразу перезапустить рыночные ипотечные программы — ставки по ним составят не менее 16 процентов, что выше психологической готовности россиян. Вместе с тем одновременно произойдет снижение процентов по банковским вкладам, привязанным к ключевой ставке, что увеличит объем перетока средств с депозитов в квадратные метры. Таким образом, недвижимость более привлекательной для инвестиций, отметил специалист.

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Коллега Рустама Азизова, Сергей Гордейко, уточнил, что ставки по вкладам снизятся быстрее, чем ставки по кредитам. «Настоящая доступность начнется от ставки по кредиту ниже 15 процентов. Соответственно, влияние на рынок недвижимости будет нарастать постепенно», — пояснил он, выразив надежду, что рост доступности жилья не повлечет за собой рост на него. Эксперт ипотечного рынка также предсказал возможное оживление рынка жилья во второй половине 2025 года. «Отсутствие резких движений по ставке — залог отсутствия роста цен», — подытожил Гордейко.

Ранее в пятницу, 25 июля, ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. В ВТБ считают, что в результате этого произойдет оживление рынка ипотеки, и объем выдач жилищных кредитов по итогам 2025 года достигнет показателя в 4,04 триллиона рублей вместо предполагаемых ранее 3,8 триллиона.

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