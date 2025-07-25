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14:07, 25 июля 2025Силовые структуры

Приговор генерала Попова пересмотрят в закрытом режиме

Суд рассмотрит апелляцию генерала Попова в закрытом режиме
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд пересмотрит приговор бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором закрытия процесса выступила военная прокуратура. В материалах дела содержится служебная тайна, касающаяся государственной обороны.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, просила отменить приговор.

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