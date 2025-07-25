Приговор генерала Попова пересмотрят в закрытом режиме

Суд рассмотрит апелляцию генерала Попова в закрытом режиме

Второй Западный окружной военный суд пересмотрит приговор бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором закрытия процесса выступила военная прокуратура. В материалах дела содержится служебная тайна, касающаяся государственной обороны.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, просила отменить приговор.