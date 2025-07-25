Путин увеличил число сотрудников центрального аппарата МВД

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников центрального аппарата МВД на 350 человек. Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сказано: установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7 110 единиц.
Ранее сообщалось, что Путин одобрил наделение ФСБ новым правом — создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) в России.