Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 25 июля 2025Силовые структуры

Путин увеличил число сотрудников центрального аппарата МВД

Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД на 350 человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников центрального аппарата МВД на 350 человек. Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано: установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7 110 единиц.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил наделение ФСБ новым правом — создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Мужчина прикинулся послом и возглавил посольство несуществующей страны

    Атаку беспилотников на Сочи описали фразой «город пережил нечто немыслимое»

    Режим тишины после услышанного из-под завалов многоэтажки в Саратове крика сняли на видео

    Приговор генерала Попова пересмотрят в закрытом режиме

    Путин упростил въезд в Россию гражданам одной постсоветской страны

    В Steam нашли зараженную вирусом игру

    В сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной

    В Совфеде объявили об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах бойцов СВО

    Аналитик заявил о единицах оставшихся у ВСУ систем Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости