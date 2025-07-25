Путин увеличил число сотрудников центрального аппарата МВД

Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД на 350 человек

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников центрального аппарата МВД на 350 человек. Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано: установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7 110 единиц.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил наделение ФСБ новым правом — создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) в России.