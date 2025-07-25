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21:36, 24 июля 2025Культура

Раскрыта причина смерти Халка Хогана

TMZ: Халк Хоган умер из-за остановки сердца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Faisal al Nasser / Reuters

Причиной смерти американского рестлера Халка Хогана стала остановка сердца. Медики пытались спасти Хогана, однако сделать этого не удалось. Об этом заявил портал TMZ.

По его данным, медики прибыли в дом рестлера во Флориде утром 24 июля. Сразу было принято решение о госпитализации Хогана, по пути до машины скорой помощи ему делали непрямой массаж сердца. Помочь рестлеру не смогли.

«В больнице констатировали его смерть», — говорится в сообщении. Уточняется, что Хоган умер в 11:17 по местному времени (17:17 мск). В полиции сообщили, что ничего не указывает на то, что смерть носила криминальный характер.

Халк Хоган умер в возрасте 71 года. Свои соболезнования семье рестлера выразил американский президент Дональд Трамп.

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