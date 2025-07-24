Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

Умер рестлер и актер Халк Хоган в возрасте 71 года

Культовый рестлер, актер и музыкант Терри Джин Боллеа, известный под псевдонимом Халк Хоган, ушел из жизни в возрасте 71 года. Звезда скончался у себя дома во Флориде.

За свою яркую и богатую на события карьеру Машина, как его называли на ринге, успел стать легендой рестлинга, сняться в десятках фильмов и пережить несколько громких скандалов. В последнее время Хогана часто называли олицетворением Америки эпохи Дональда Трампа.

Хоган прославился как рестлер в 1980-х

Боллеа начал выступать на ринге для рестлинга еще в 1977 году, но всемирное признание получил в промоушене WWE, в котором дебютировал в 1983-м. Его образ героического американского патриота из народа стал таким популярным, что рестлинг превратился в США в любимую национальную забаву. Позже он примерил на себя образ плохого парня, когда перешел в конкурирующую с WWE организацию.

Hulk Hogan takes the stage during a campaign rally for Republican presidential nominee, former U.S. President Donald Trump at Madison Square Garden on October 27, 2024 in New York City. Trump closed out his weekend of campaigning in New York City with a guest list of speakers that includes his running mate Republican Vice Presidential nominee, U.S. Sen. J.D. Vance (R-OH), Tesla CEO Elon Musk, UFC CEO Dana White, and House Speaker Mike Johnson, among others, nine days before Election Day. Фото: Anna Moneymaker / GettyImages

С именем Хогана связаны не только самые славные моменты в истории рестлинга, но и громкий скандал. 4 июля 2015 года WWE разорвала контракт с артистом, удалив любые упоминания о нем со своих площадок. В соцсети попало видео, на котором Терри оскорбительно высказывается в адрес своей дочери Брук за сексуальную связь с афроамериканцем, используя несколько раз оскорбительный эпитет расистского толка. Рестлер признал, что «был расистом до определенного момента», но уже давно поменялся. Спасли карьеру легенды его друзья: темнокожие актеры и спортсмены выразили поддержку Халку, после чего промоушен вернул его в Зал славы.

Я знаю Халка Хогана 25 лет. Безусловно, он не является расистом Деннис Родман

Хоган снимался в «Рокки 3» и «Гремлинах»

С 1990-х годов Хоган часто снимался в кино и принял участие в таких культовых франшизах, как «Рокки» и «Гремлины». Всего за свою актерскую карьеру он сыграл десятки ролей, которые часто эксплуатировали его эпатажный публичный образ.

Hulk Hogan dances in a tutu in a scene from the film 'Mr. Nanny', 1993.. Фото: New Line Cinema / GettyImages

Еще один громкий скандал с участием Терри произошел после того, как таблоид Gawker опубликовал фрагмент порноролика с его участием. Сам актер тут же заявил, что не только не давал разрешения на публикацию интимного видео, но и не знал, что в тот момент камера была включена. Он обратился в суд, заручившись поддержкой сооснователя PayPal Питера Тиля, который оплатил издержки на ведение тяжб. Изначально суд постановил взыскать с Gawker более 100 миллионов долларов, после чего издание было вынуждено объявить себя банкротом. Однако позднее Хоган проявил великодушие, заключив с журналистами мировое соглашение и снизив сумму выплат до 31 миллиона.

Хоган выступил на предвыборном митинге Дональда Трампа

В 2010-х Халк Хоган продолжал эпатировать публику на телевидении и в СМИ. Громким событием для таблоидов стал его развод с женой Линдой после 26 лет брака. Новой избранницей легенды рестлинга стала 34-летняя инструктор по йоге Скай Дейли. Самому рестлеру на момент свадьбы было 69 лет.

Hulk Hogan gestures to Ric Flair during his Hulkamania Tour at the Burswood Dome on November 24, 2009 in Perth, Australia. Фото: Paul Kane / GettyImages

Последним ярким событием в карьере Терри стало его выступление на предвыборном митинге президента США Дональда Трампа. После эмоциональной речи, в которой актер заявил о своей полной поддержке кандидата от республиканцев, под овации трибун он скинул с себя пиджак и разорвал свою фирменную футболку. Под ней оказался мерч Трампа со слоганом «Сделаем Америку снова великой».

