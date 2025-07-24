Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

Культовый рестлер, актер и музыкант Терри Джин Боллеа, известный под псевдонимом Халк Хоган, ушел из жизни в возрасте 71 года. Звезда скончался у себя дома во Флориде.
За свою яркую и богатую на события карьеру Машина, как его называли на ринге, успел стать легендой рестлинга, сняться в десятках фильмов и пережить несколько громких скандалов. В последнее время Хогана часто называли олицетворением Америки эпохи Дональда Трампа.
Хоган прославился как рестлер в 1980-х
Боллеа начал выступать на ринге для рестлинга еще в 1977 году, но всемирное признание получил в промоушене WWE, в котором дебютировал в 1983-м. Его образ героического американского патриота из народа стал таким популярным, что рестлинг превратился в США в любимую национальную забаву. Позже он примерил на себя образ плохого парня, когда перешел в конкурирующую с WWE организацию.
С именем Хогана связаны не только самые славные моменты в истории рестлинга, но и громкий скандал. 4 июля 2015 года WWE разорвала контракт с артистом, удалив любые упоминания о нем со своих площадок. В соцсети попало видео, на котором Терри оскорбительно высказывается в адрес своей дочери Брук за сексуальную связь с афроамериканцем, используя несколько раз оскорбительный эпитет расистского толка. Рестлер признал, что «был расистом до определенного момента», но уже давно поменялся. Спасли карьеру легенды его друзья: темнокожие актеры и спортсмены выразили поддержку Халку, после чего промоушен вернул его в Зал славы.
Я знаю Халка Хогана 25 лет. Безусловно, он не является расистом
Хоган снимался в «Рокки 3» и «Гремлинах»
С 1990-х годов Хоган часто снимался в кино и принял участие в таких культовых франшизах, как «Рокки» и «Гремлины». Всего за свою актерскую карьеру он сыграл десятки ролей, которые часто эксплуатировали его эпатажный публичный образ.
Еще один громкий скандал с участием Терри произошел после того, как таблоид Gawker опубликовал фрагмент порноролика с его участием. Сам актер тут же заявил, что не только не давал разрешения на публикацию интимного видео, но и не знал, что в тот момент камера была включена. Он обратился в суд, заручившись поддержкой сооснователя PayPal Питера Тиля, который оплатил издержки на ведение тяжб. Изначально суд постановил взыскать с Gawker более 100 миллионов долларов, после чего издание было вынуждено объявить себя банкротом. Однако позднее Хоган проявил великодушие, заключив с журналистами мировое соглашение и снизив сумму выплат до 31 миллиона.
Хоган выступил на предвыборном митинге Дональда Трампа
В 2010-х Халк Хоган продолжал эпатировать публику на телевидении и в СМИ. Громким событием для таблоидов стал его развод с женой Линдой после 26 лет брака. Новой избранницей легенды рестлинга стала 34-летняя инструктор по йоге Скай Дейли. Самому рестлеру на момент свадьбы было 69 лет.
Последним ярким событием в карьере Терри стало его выступление на предвыборном митинге президента США Дональда Трампа. После эмоциональной речи, в которой актер заявил о своей полной поддержке кандидата от республиканцев, под овации трибун он скинул с себя пиджак и разорвал свою фирменную футболку. Под ней оказался мерч Трампа со слоганом «Сделаем Америку снова великой».